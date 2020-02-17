Депутат призвал установить экологический класс автомобилей
Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов выступил за регистрацию экологического класса транспортных средств. С предложением он обратился к главе ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову. Об этом сообщила газета «Известия».
По информации РИА ФАН, депутат напомнил, что сейчас сотрудники ГИБДД не устанавливают данные об экологическом классе автомобиля.
«По этой причине более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экологическом классе», — пояснил парламентарий.
Старшинов убежден, что отсутствие отметки об экостатусе делает машину транспортным средством с большим числом выбросов вредных веществ,.
Ранее специалисты «Автостата» составили рейтинг автопроизводителей с самым высоким экологическим классом машин — «Евро-6».