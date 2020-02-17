Депутат призвал установить экологический класс автомобилей

По информации РИА ФАН, депутат напомнил, что сейчас сотрудники ГИБДД не устанавливают данные об экологическом классе автомобиля.

«По этой причине более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экологическом классе», — пояснил парламентарий.

Старшинов убежден, что отсутствие отметки об экостатусе делает машину транспортным средством с большим числом выбросов вредных веществ,.

Ранее специалисты «Автостата» составили рейтинг автопроизводителей с самым высоким экологическим классом машин — «Евро-6».