Депутат предложил «русифицировать» аэропорты России

Турпоток в Россию сократился, поэтому в Госдуму внесут законопроект о запрете английских указателей и объявлений в аэропортах. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампредседателя Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

В аэропортах много обозначений на английском языке, например, gate, check-in, transfer. Объявления делают тоже с дубляжом на иностранный. Депутат предложил отказаться от этой практики, которая, по его мнению, неуместна в свете сложившейся внешнеполитической ситуации и не востребована на внутренних рейсах.

«Да, конечно, кто-то может возразить, что это делается для удобства иностранных гостей. Но если уж они гости и прилетают к нам, пусть учат наш язык. Хотя бы в объеме, достаточном для понимания простейших терминов и ориентации в аэропорту», — объяснил Рафаэль Марданшин.

Законопроект находится на стадии разработки. Осенью депутат передаст его на рассмотрение правительства, а затем — в Госдуму.