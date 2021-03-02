Депутат предложил использовать в каршеринге преимущественно отечественные авто

Зампред думского Комитета по транспорту Владимир Афонский намерен направить в Минпромторг обращение с предложением рассмотреть вариант с преимущественным использованием отечественных машин в каршеринговых компаниях. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По мнению Афонского, взаимоотношения между владельцами каршеринговых компаний и клиентами должны регулироваться федеральным законом, поскольку нигде законодательно не закреплено страхование рисков водителей и пассажиров.

«Каршеринг — быстрорастущий сегмент. По прогнозам, к 2030–2035 году он займет значительное место в системе городского транспорта не только столицы, но и других городов. Поэтому взаимоотношения в этой отрасли следует закрепить на федеральном уровне с предоставлением определенных полномочий субъектам Федерации», — заметил собеседник издания.