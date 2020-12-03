Депутат объяснил назначение новой системы контроля за пассажирскими перевозками

Законодатель объяснил, что главная задача этой системы заключается в том, чтобы убрать нелегалов с маршрутов и добиться соблюдения требований к частоте рейсов, комфорту и безопасности движения.

«Можно предположить, что наибольшую эффективность новая система мониторинга покажет там, где существует развернутая система фотовидеофиксации. А как быть с регионами, где нет стольких дорожных камер?» — задался вопросом парламентарий.

По его мнению, если эксперимент окажется эффективным, то система мониторинга не будет обременительной для легальных перевозчиков. Им не понадобится устанавливать дополнительных средств на свой транспорт.