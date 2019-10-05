Депутат объяснил, что помешает внести самокаты и гироскутеры в ПДД

Гироскутеры и самокаты предложили внести в ПДД, но райдерам пока рано паниковать. Депутат Государственной думы Александр Васильев объяснил «360», почему сложно включить такие транспортные средства в правила.

По его словам, инициатива Госавтоинспекции правильная, но не все так просто, как может показаться.

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«Мне кажется, что это будет мера мало реализуемая. Первое, что нужно сделать во всей этой истории — включить самокаты в регламент о безопасности транспортных средств таможенного союза. В этом регламенте прописаны все категории автомобилей, грузовиков, автобусов. Там нет таких средств индивидуальной мобильности, как самокаты», — рассказал Васильев.

Он пояснил, что включить в ПДД просто так новую категорию транспортных средств, которых нет в этом регламенте, довольно-таки проблематично, а может быть и невозможно.

Кроме того, возникает вопрос и с тем, как штрафовать нарушителей движения на самокатах. Сложности будут возникать как и с пешеходами, личности которых необходимо выяснять. У райдеров нет госномеров или прав, поэтому придется устанавливать, кто именно едет на том или ином самокате.

«Здесь все не так просто и одними поправками, которые формулируют в Госавтоинспекции, не обойтись. <…> В частном порядке это не поменяешь. Необходимо выносить работу на уровень правительств нескольких государств и там уже в последствии договариваться о том, какие режимы использования таких средств могут быть», — отметил депутат.

Васильев напомнил о действующих правилах, согласно которым велосипедистам нельзя проезжать по пешеходным переходам. Депутат предложил ввести такие правила и в местах большого скопления людей.

«Было бы правильно установить зоны запрещенные для передвижения на таких устройствах. Например, вход в торговый центр: какая-нибудь зона в 10 метров, где очень много пешеходов, или вход в метро. Можно уже сейчас поставить знаки, чтобы ходили только пешком», — сказал он.

Ранее в ГИБДД предложили обозначить в ПДД самокаты, скейты и гироскутеры, как «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). По новым правилам пользователи таких средств должны ездить по тротуарам или правой полосе дороги не превышая скорости в 20 километров в час.