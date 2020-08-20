Депутат оценил, насколько может увеличиться штраф за шум мотоцикла

Увеличение штрафов для мотоциклистов за превышение уровня шума должно стать профилактической мерой. Байкеры не должны забывать, что их ночные гонки с разгонами мешают остальным гражданам. Об этом «360» рассказал автор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов.

Он напомнил, что сегодня штрафы для мотоциклистов за превышение уровня шума уже есть. Но эта мера не показывает свою эффективность.

Для обладателя какого-нибудь дорогостоящего байка заплатить 500 рублей штрафа не составляет никакой сложности. Он не чувствует, что это существенно. Поэтому мы думаем о том, что эту планку нужно поднять Михаил Старшинов депутат Госдумы.

Он не исключил, что новая сумма штрафа может составить несколько тысяч рублей. Это неокончательная сумма. Сейчас работающие над законопроектом авторы консультируются с Госавтоинспекцией.

Михаил Старшинов напомнил, что ранее ужесточили меры ответственности за выезд на встречную полосу, за вождение в пьяном виде. И это оказалось эффективно, потому что люди начали считать деньги.

Депутат подчеркнул, что ранее на ночные гонки мотоциклистов жаловались жители центральных районов Москвы, чьи окна выходили на проезжую часть.

«Они возмущаются, если какой-нибудь любитель потарахтеть часиков в 12 ночи давал газку. Весь квартал просыпался оттого, что кто-то решил потешить свое самолюбие. Это неуважение к подавляющему большинству наших граждан, и было бы разумно привести штрафы в соответствие со здравым смыслом и интересами людей», — сказал Михаил Старшинов.

Штрафовать мотоциклистов за шум будут сотрудники государственной автоинспекции. Как пояснил депутат, у них есть соответствующие приборы, а уровень допустимого шума давно регламентирован.

Когда такого любителя пошуметь остановят на протяжении двух километров и выпишут ему по штрафу, думаю, что на следующий заезд пыл охладится Михаил Старшинов депутат Госдумы.

Депутат отметил, что законопроект не направлен на пополнение казны за счет штрафов. Это исключительно профилактическая мера, чтобы водители мотоциклов не забывали, что их окружают люди, которым они могут мешать тарахтением своих железных коней.

«Когда человек будет знать, что штраф будет существенным, то он подумает прежде, чем нажимать на газ», — подытожил он.

Ужесточение штрафов за шумные мотоциклы пропишут в статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас максимальное наказание для владельцев транспорта, который превышает уровень шума, составляет всего 500 рублей. Но могут обойтись и предупреждением.