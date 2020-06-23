Депутат: Москву необходимо обеспечить удобной велоинфраструктурой
Депутат Московской городской думы Олег Артемьев считает, что необходимо обеспечить столицу удобной велосипедной инфраструктурой. Об этом сообщил телеканал Москва 24.
По данным НСН, он добавил, что «помимо этого, нужно сделать так, чтобы работодатель был заинтересован в том, чтобы люди передвигались на велосипедах».
«Ведь это полезно не только для здоровья, но и для экологии города. На работе у сотрудников должна быть возможность принять душ после поездки, переодеться, привести себя в порядок», — уточнил Артемьев.