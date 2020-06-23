Депутат: Москву необходимо обеспечить удобной велоинфраструктурой

По данным НСН, он добавил, что «помимо этого, нужно сделать так, чтобы работодатель был заинтересован в том, чтобы люди передвигались на велосипедах».

«Ведь это полезно не только для здоровья, но и для экологии города. На работе у сотрудников должна быть возможность принять душ после поездки, переодеться, привести себя в порядок», — уточнил Артемьев.