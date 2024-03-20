Транспорт 20 марта 2024, 13:01 Депутат Москвичев раскритиковал идею расчета транспортного налога, исходя из интенсивности использования

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Владелец автомобиля должен платить транспортный налог вне зависимости от того, ездит он на машине каждый день или раз в год. Таким мнением с НСН поделился глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Он не поддержал инициативу, которая предлагала рассчитывать транспортный налог, исходя из интенсивности использования авто. Депутат подчеркнул, что ездить бесплатно нельзя. А если человек совсем не использует машину, ее можно снять с учета.

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«Я считаю, что даже в случаях, когда машина раз в году выезжает, то надо платить за содержание дорог. Если машина не эксплуатируется, то ее можно просто не регистрировать», — подчеркнул Евгений Москвичев.

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