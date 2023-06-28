Транспорт 28 июня 2023, 19:42 Депутат Мосгордумы оценил запуск речных электротрамваев по Москва-реке Депутат МГД Артемьев: запуск речных электротрамваев отражает тренды в развитии транспорта Дептранс Москвы

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Запуск электрических речных трамваев стал отражением самых актуальных трендов развития общественного транспорта, сообщил Агентству городских новостей «Москва» депутат МГД Олег Артемьев.

На наших глазах в Москве появляется еще один вид общественного транспорта — экологичный, безопасный, комфортный, отвечающий самым высоким требованиям по комфорту и функциональности Олег Артемьев Депутат Московской городской думы

Депутат назвал речной электротранспорт выдающимся достижением инженерной мысли. Он особенно отметил то, что корабли произвели в России.

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По его мнению, запуск регулярного сообщения по Москве-реке улучшит транспортную ситуацию в столице.

Артемьев также выразил уверенность, что московский речной транспорт будет активно развиваться, чему поспособствует строительство в городе новой судоверфи.

Ранее жителей столицы пригласили отметить День кораблестроителя в павильоне Московского транспорта.