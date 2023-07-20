Транспорт 20 июля 2023, 17:27 Депутат Мосгордумы объяснил важность запуска новой развязки на юге столицы Депутат МГД Артемьев: запуск развязки на Липецкой улице улучшит движение на юге Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице открыли новый путепровод, который построили в рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Липецкая. Он не только улучшит транспортное сообщение по всему югу столицы, но и экологическую обстановку в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Об этом в беседе с АГН «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

«Чем быстрее транспорт проходит участок, чем меньше двигается на малой скорости вдоль жилых кварталов — тем меньше выбросы и лучше экологическая обстановка в районе», — сказал он.

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Артемьев отметил, что для жителей западного и восточного Бирюлева вблизи МКАД и магистралей это существенное улучшение. По его словам, проект реконструкции развязки на Липецкой улице поможет тысячам водителей и пассажиров совершать поездки быстрее, комфортнее и проще.

Кроме этого, депутат отметил, что ключевым моментом в проекте является разделение потоков при въезде в Москву и на трассу М4. Полностью завершить работы на участке планируется в 2025 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о других преимуществах нового путепровода.