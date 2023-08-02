Транспорт 02 августа 2023, 18:37 Депутат Мосгордумы назвал ключевые преимущества столичного метро Депутат Мосгордумы Орлов: запуск новых линий метро позволит закрыть потребности в поездках

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В Москве продолжают развивать транспортную доступность для жителей всех округов. В том числе модернизация касается и городского метрополитена. Ключевые преимущества подземки перечислил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов в разговоре с АГН «Москва».

«Мэр Москвы Сергей Собянин называет это новой транспортной реальностью, и это действительно так: общественный транспорт закрывает все больше потребностей, которые раньше было трудно даже представить», — сказал он.

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Парламентарий напомнил, что в ближайшее время на участке Солнцевской линии метро стартуют перевозки со станций «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино», а на Люблинско-Дмитровской линии приближается срок сдачи «Лианозово», «Яхромской» и «Физтеха». Все это улучшит транспортную доступность для москвичей и туристов.

Орлов отметил важность упрощения маршрута до аэропорта. Во-первых, по его словам, это экономичный способ, а во-вторых, удобный тем, что не надо больше ломать голову, когда и куда пересаживаться и как перевозить багаж.

Кроме этого, парламентарий считает важным и возможность оплаты проезда по карте «Тройка».

«Заплатил один раз при входе и дальше пересаживаешься сколько хочешь», — подчеркнул он.

Орлов считает, что модернизация метрополитена и повышение общей транспортной доступности минимизирует у москвичей потребность в личном автомобиле. Это, в свою очередь, снизит загруженность дорог и приведет к уменьшению количества пробок.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на станции метро «Лианозово» практически завершили архитектурную отделку.