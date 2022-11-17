Транспорт 17 ноября 2022, 11:19 Депутат Марданшин оценил возможный запрет использования шипованной резины в городах Депутат Марданшин: ограничение на использование шипов будет сложно ввести

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил вероятность запрета шипованной резины в городах.

Кто-то утверждает, что шипованная резина быстро изнашивает асфальт, однако по словам депутата, шипы подходят для российской зимы.

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«Но, с другой стороны, у нас зима суровая, и лед на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог», — отметил он.

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Депутат подчеркнул, что введение подобного ограничения — сложное дело.

«Если ввести ограничение, то как быть автомобилисту, который захочет куда-то поехать? — задался он вопросом.