Депутат Хайруллин мог выжить, если бы пристегнулся в вертолете

Депутат Айрат Хайруллин, погибший при крушении вертолета в Татарстане, был пристегнут не на все ремни. Именно это и могло стать причиной того, что парламентария буквально придавило вертолетом после столкновения судна с землей.

«У него за штурвалом был пилот, Айрат сидел спереди. Был пристегнут не на все ремни. Поэтому так произошло. У него была лицензия как у любителя, фактически мог управлять. Занимался своими делами, что-то делал на планшете», — рассказал Telegram-каналу Mash Алмаз Гараев, который входит в техническую комиссию расследования.

Вертолет Bell 407 предназначен для управления одним пилотом, но, как отметил Гараев, второе место тоже есть. Там обычно сидят ученики, либо пассажиры, если сзади тесно.

Спасатели нашли вертолет Bell 407 на льду Камы в Татарстане вечером 7 февраля. На борту находились три человека. Хайруллин погиб на месте происшествия, еще двоих доставили в больницу с серьезными травмами.

Сейчас идет расследование крушения. По данным СМИ, которые ссылаются на источники, причиной могли стать плохие погодные условия.