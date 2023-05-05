Транспорт 05 мая 2023, 16:24 Депутат Гусев рассказал, как решить проблему ДТП с участием самокатов Депутат Гусев предложил приравнять самокаты к автомобилям

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Электросамокаты стоит прибавлять к автомобилям и мотоциклам. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, написало ИА НСН.

По словам специалиста, с приходом потепления увеличивается количество аварий с участием самокатов. Он подчеркнул, что самокат является полноценным транспортным средством. По этой причине его владельцев стоит обязать сдавать экзамен на права.

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«Тот, кто садится на самокат, должен подчиняться правилам дорожного движения. У человека должны быть права», — отметил Гусев.