  • Депутат Госдумы объяснил, чем важен запуск железнодорожного сообщения с Крымом

    23 октября 2019, 15:43

    Ирина Нагайникова

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик объяснил, что железнодорожная часть Крымского моста делает транспортную инфраструктуру региона полноценной, сообщил сайт RT.

    Как сообщил инфоцентр «Крымский мост», начались испытания железнодорожых конструкций моста через Керченский пролив тяжелыми составами.

    «Транспортная инфраструктура считается полноценной, когда она содержит в себе железнодорожную часть. Открытие железнодорожной части Крымского моста несет в себе сакральный смысл. Будем откровенны, железнодорожная сеть — это основная экономическая артерия страны», — заявил депутат.

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    По словам депутата, именно железная дорога — основной путь транспортировки больших объемов товаров и перевозки стратегического оборудования.

    «Открытие ж/д части моста имеет стратегическое значение для жителей полуострова и позволит насытить наш рынок необходимыми грузами и товарами», — заключил Белик.

    Ранее СМИ сообщали, что грузовые составы пустят по Крымскому мосту летом 2020 года.