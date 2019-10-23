Депутат Госдумы объяснил, чем важен запуск железнодорожного сообщения с Крымом

Как сообщил инфоцентр «Крымский мост», начались испытания железнодорожых конструкций моста через Керченский пролив тяжелыми составами.

«Транспортная инфраструктура считается полноценной, когда она содержит в себе железнодорожную часть. Открытие железнодорожной части Крымского моста несет в себе сакральный смысл. Будем откровенны, железнодорожная сеть — это основная экономическая артерия страны», — заявил депутат.

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По словам депутата, именно железная дорога — основной путь транспортировки больших объемов товаров и перевозки стратегического оборудования.

«Открытие ж/д части моста имеет стратегическое значение для жителей полуострова и позволит насытить наш рынок необходимыми грузами и товарами», — заключил Белик.

Ранее СМИ сообщали, что грузовые составы пустят по Крымскому мосту летом 2020 года.