Депутат Госдумы назвал условия восстановления авиасообщения России и Украины

«Если украинская власть будет дальше заигрывать с националистическим электоратом и выдвигать нереализуемые условия по возврату Крыма, по насильственному возвращению Донбасса, то этот процесс затянется», — считает он.

Украине предрекли «печальный сценарий» без авиасообщения с Россией Подробнее

А вот при условии здравого взгляда и выстраивания отношений с Россией, самолеты смогут вновь летать между двумя странами уже в ближайшее время.

Многие на Украине отказываются восстанавливать диалог с Россией до закрытия вопросов по Крыму и Донбассу. Однако Ионин напомнил, что никаких отыгрываний назад быть не может. По его мнению, нужно перевернуть эту страницу истории и начать все заново. В связи с этим восстановление авиасообщения может оказаться тем самым шагом, благодаря которому все начнется с нуля.

Ионин считает, что самолеты должны вновь подниматься в небо. На Украине живут многие этнические русские, а у россиян там находятся друзья, знакомые и родственники.

Прямые рейсы между Украиной и Россией не действуют с октября 2015 года. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Поезда перестали ходить годом ранее.