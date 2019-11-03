  • Депутат Госдумы назвал условия восстановления авиасообщения России и Украины

    03 ноября 2019, 17:31

    Алена Макаренко

    Восстановление авиасообщения между Россией и Украиной во многом зависит от действий националистического электората и украинской власти. Это точка зрения депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина, его слова привело агентство Ura.ru.
    Депутат Госдумы назвал условия восстановления авиасообщения России и Украины

    «Если украинская власть будет дальше заигрывать с националистическим электоратом и выдвигать нереализуемые условия по возврату Крыма, по насильственному возвращению Донбасса, то этот процесс затянется», — считает он.

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    А вот при условии здравого взгляда и выстраивания отношений с Россией, самолеты смогут вновь летать между двумя странами уже в ближайшее время.

    Многие на Украине отказываются восстанавливать диалог с Россией до закрытия вопросов по Крыму и Донбассу. Однако Ионин напомнил, что никаких отыгрываний назад быть не может. По его мнению, нужно перевернуть эту страницу истории и начать все заново. В связи с этим восстановление авиасообщения может оказаться тем самым шагом, благодаря которому все начнется с нуля.

    Ионин считает, что самолеты должны вновь подниматься в небо. На Украине живут многие этнические русские, а у россиян там находятся друзья, знакомые и родственники.

    Прямые рейсы между Украиной и Россией не действуют с октября 2015 года. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Поезда перестали ходить годом ранее.