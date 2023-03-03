Транспорт 03 марта 2023, 12:10 Депутат Госдумы Лысаков прокомментировал предложение об ограничении времени работы таксистов

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Единую информационную базу таксистов, которая будет отслеживать и контролировать время работы водителей, необходимо создать в России. Такое мнение выразил депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков газете «Взгляд».

По словам эксперта, инициатива Минтранса об ограничении рабочего времени таксистов абсолютно правильная, однако особого смысла вводить ее на законодательном уровне нет.

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Лысаков считает, что агрегаторы сами должны устанавливать ограничительные временные рамки работы водителей, но для этого им необходима единая информационная база.