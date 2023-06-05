Транспорт 05 июня 2023, 12:09 Депутат Федоров предложил на год освободить от налогов полученные по наследству авто

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Депутат Госдумы Евгений Федоров написал письмо главе Минтруда Антону Котякову, в котором выступил с предложением об освобождении на год от налогов владельцев авто, которые получили его по наследству. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что люди, которым машина достается таким образом, часто даже не умеют водить. И им нужно или продать авто, или пойти учиться, чтобы получить водительское удостоверение. И то, и другое требует времени. И получается, что фактически около года транспортом не пользуются. Поэтому, по мнению Евгения Федорова, было бы целесообразно не платить налог в это срок.

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«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства», — написал депутат.

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