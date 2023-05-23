Транспорт 23 мая 2023, 10:38 Депутат Аксаков рассказал, что в России хотят легализовать производство запчастей для импортных авто

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В Госдуме могут рассмотреть законопроект, согласно которому в России узаконят производство запасных частей для иномарок. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Россия столкнулась с острой нехваткой запчастей для импортных автомобилей. Этой весной по ОСАГО еще допускалась замена поврежденных элементов на аналогичные с разборки, но надолго этим проблему не решить. Поэтому депутаты обсуждают законопроект о легализации собственного производства.

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«Тема использования бывших в употреблении компонентов требует более жесткого регулирования. Там могут быть злоупотребления. Мы обсуждаем вопрос о легализации производства запасных частей для импортных автомобилей», — отметил Анатолий Аксаков.

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