Дептранс рассказал о самых популярных нарушениях московских таксистов

Самыми частыми стали превышение скоростного режима и несоблюдение разметки на дорогах. Помимо прочего, водители нередко заезжали на выделенную полосу в неположенном месте и нарушали правила остановки, пишет ИА НСН.

Сотрудники дептранса напомнили, что нарушения могут привести к серьезным ДТП. Они подчеркнули, что ценят безопасность пассажиров, поэтому будут передавать данные о недобросовестных таксистов агрегаторам для принятия ими мер.