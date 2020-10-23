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    23 октября 2020, 17:54

    Дептранс рассказал о самых популярных нарушениях московских таксистов

    Полина Петрова

    Представители департамента транспорта столицы в своем Telegram-канале рассказали о самых популярных нарушениях таксистов. Столичные водители нарушили ПДД 411 тысяч раз в сентябре этого года.
    Дептранс рассказал о самых популярных нарушениях московских таксистов

    Самыми частыми стали превышение скоростного режима и несоблюдение разметки на дорогах. Помимо прочего, водители нередко заезжали на выделенную полосу в неположенном месте и нарушали правила остановки, пишет ИА НСН.

    Сотрудники дептранса напомнили, что нарушения могут привести к серьезным ДТП. Они подчеркнули, что ценят безопасность пассажиров, поэтому будут передавать данные о недобросовестных таксистов агрегаторам для принятия ими мер.