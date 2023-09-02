Транспорт 02 сентября 2023, 19:49 Дептранс покажет на Параде трамваев уникальные служебные спецвагоны Пять уникальных спецвагонов покажет дептранс на Параде трамваев на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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Пять спецвагонов покажет столичный дептранс на Параде трамваев, который пройдет на ВДНХ в День города. Об этом рассказали на сайте ведомства.

Парад трамваев проведут 9 сентября, среди прочих экспонатов дептранс продемонстрирует служебные вагоны, которые выполняют на столичных путях важные функции, но чаще всего остаются незамеченными.

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«Парады трамваев, которые мы традиционно проводим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, всегда вызывают огромный интерес у жителей столицы и туристов. В этом году на выставке ретротранспорта мы покажем уникальные трамваи для специальных работ, которые выходят на улицы города в основном по ночам», — рассказал глава дептранса Максим Ликсутов.

Перед зрителями проедут вагон-вышка, снегоочиститель ГС-4, лаборатория контактной сети, рельсотранспортер РТ-3, а также поливомоечный вагон.

Ранее парк «Яуза» в честь Дня города анонсировал фестиваль ретромашин «Москва. Волга. Рок-н-ролл».