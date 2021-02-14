Дептранс Москвы сообщил о ситуации на дорогах

На дорогах Москвы стабилизировалась ситуация, возникшая из-за сильного снегопада, прошедшего в пятницу и субботу. Дептранс столицы сообщил, что на подходах к станциям метро и МЦК убрано свыше 50 тысяч кубометров снега, общественный транспорт работает штатно.

Ведомство сообщило в официальном Telegram-канале что за два дня выпало 60% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, в Подмосковье — до 72 сантиметров. На дорогах были зафиксированы пробки до 10 баллов.

Расчистка дорог шла в круглосуточном режиме. На устранение последствий снегопада потребуется еще пять дней. Сейчас затруднено движение по Калужскому шоссе на 1,5 км от МКАД в сторону области, а по улице Адмирала Корнилова — на 4,5 км от Калужского до Киевского шоссе.

«Сейчас на дорогах Москвы — три балла, ситуация стабилизировалась. Городской транспорт работал и работает штатно», — говорится в сообщении Дептранса.

На линии движения запущено дополнительно 180 единиц общественного транспорта.

В московских аэропортах вечером 14 февраля из-за неблагоприятных погодных условий отменили почти 70 рейсов.