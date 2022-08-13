Дептранс Москвы развеял опасения о запустении столичных аэропортов

В июле увеличилось количество авиаперелетов, начальной или конечной точкой в которых стали столичные аэропорты. Такой статистикой поделились в Telegram-канале дептранса Москвы.

По данным ведомства, в прошлом месяце Шереметьево, Домодедово и Внуково приняли на 21% пассажиров больше, чем в июне. Это равно разнице в 1,3 миллиона человек.

Также в столичном дептрансе сообщили об увеличении пассажиропотока. Это касается и внутренних, и международных перелетов. В июле в России с захватом столичных аэропортов летали на один миллион человек больше по сравнению с июнем. Разница в пассажиропотоке за прошлый и позапрошлый месяцы составила 300 тысяч в пользу более свежих данных.

Представители ведомства отметили, что количество посетителей московских аэропортов восстановился почти полностью во сравнению с июлем 2021 года. Объем пассажиропотока за июль этого года составил 95% от данных соответствующего периода прошлого года.

Также в дептрансе составили рейтинг самых популярных внутренних и зарубежных направлений. Летом 2022 года из Москвы и обратно летали в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

За границу российскими авиакомпаниями пассажиры из Москвы и обратно больше всего летают в Турцию (Анталья и Стамбул) и Армению.