Дептранс Москвы продлил проездные, неиспользованные во время пандемии

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы продлил работу более одного миллиона проездных. Действие билетов пролонгировали тем россиянам, которые не успели использовать их из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказало ИА НСН со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что пассажиры, которые совершили с 30 марта по 8 июня не более 22 поездок, могут обратиться в дептранс за продлением проездного. Если это количество поездок было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая было совершено не более 8 поездок, данная услуга также предоставляется.

По информации ведомства, средний срок продления билета — 19 дней, а средний срок продления у билетов «365 дней» — 68 дней.