Дептранс Москвы опроверг сообщение об «автобусах-призраках»

Приложение Мосгортранса отображает корректную информацию, поэтому на дороги Москвы точно не выходят «автобусы-призраки». Так на сообщеия горожан отреагировали в Департаменте транспорта столицы. Об этом сообщил «Ридус».

В приложении с движением общественного транспорта, которое выпустили в Москве, не бывает никаких виртуальных автобусов.

«У нас есть официальное приложение Мосгортранса, и там корректная информация», — заявили в пресс-службе Департамента транспорта.

Ранее пользователи сервиса «Яндекс.Карты» говорили, что часто видят на онлайн-картах движение автобусов, но в реальности их на дороге нет. Иногда водители замечали несколько «автобусов-призраков» подряд. Порой из трех-пяти точек на карте, изображающих автобусы, на дороге показывался только один.

Многие допустили, что «автобусы-призраки» — программная ошибка «Яндекса». В пресс-службе сервиса «Яндекс.Карты» подтвердили, что подобное возможно, но случается редко.

«Такое бывает нечасто. Пользователи, как правило, оперативно сообщают нам о таких ситуациях, и мы стараемся разобраться в каждом конкретном случае и исправить отображение метки», — сообщил СНЕГ. TV со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Карт».

Движение метки автобуса основано на его геолокации, информацию о ней передают партнеры — поставщики данных. Иногда данные могут искажаться. Такое случается из-за погрешности GPS-сигнала или аномально медленного движения автобуса.