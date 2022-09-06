Дептранс Москвы назвал причину утреннего сбоя в столичном метро | 360°

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Дептранс Москвы назвал причину утреннего сбоя в столичном метро

Дептранс Москвы связал утренний сбой в метро с ошибкой работников, менявших кабель

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Сбой в работе московского метро, который произошел утром 6 сентября, связан с ошибкой подрядчика по замене кабеля. Об этом сообщили представители департамента транспорта столицы. Их слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

Утром 6 сентября пассажиры московского метрополитена столкнулись с отсутствием движения поездов на четырех участках.

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«Это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации „Каста“, которая планово меняла кабель в ночное время, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях», — сообщили представители дептранса Москвы.

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По их словам, путепровод запустили в ручном режиме в соответствии с регламентом. Однако это заняло больше времени из-за сложности процедуры. Также в дептрансе сообщили, что подрядчику предъявят иск по компенсации ущерба.

На момент создания новости столичный метрополитен в основном вернулся к штатному расписанию движения поездов. В ближайшее время запустят еще один участок Арбатско-Покровской линии.

Для удобства пассажиров на время перебоев начали ходить бесплатные компенсационные автобусы.

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