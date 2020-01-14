Дептранс аннулирует штрафы москвичей, лишившихся бесплатной парковки у дома

Власти Москвы разбираются с проблемами автовладельцев, которые не смогли продлить резидентское соглашение на использование бесплатных парковочных мест у своего дома.

Проблемы возникли из-за перебоев в работе системы Единого государственного реестра недвижимости. Именно там проходит проверка всех претендентов на бесплатную стоянку у дома. Сейчас жителям столицы приходится оплачивать стоянку по стандартной цене, в противном случае можно получить штраф.

«Уважаемые жители, с каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную», — сообщили Дептранс на своей странице в Twitter.

Жители, чьи дома попали в зону платной парковки, могут бесплатно оставлять автомобиль на стоянке с 20:00 до 08:00 или, доплатив три тысячи рублей, парковаться круглосуточно, сообщило правительство Москвы.