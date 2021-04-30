Дело велосипедиста-матершинника из электрички передали в суд

Хулигана-велосипедиста из Ленинградской области обвинили в сопротивлении представителю власти и его оскорблении. До этого 50-летний мужчина матерился в электричке и разбил монтировкой стекло, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК России.

Пассажир купил билет на железнодорожной станции Татьянино 21 марта и сел в электричку Сиверская — Санкт-Петербург — Балтийский вокзал. Однако за провоз велосипеда он не заплатил. Контролер потребовал доплатить, но в ответ услышал нецензурную лексику. После этого мужчина разбил монтировкой стекло внутривагонной двери.

Полиция задержала дебошира. В отделении дежурной части велосипедист матерился на полицейского. Этот поступок в итоге рассмотрели как «публичное оскорбление его при исполнении своих должностных обязанностей».

Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд Ленинградской области.