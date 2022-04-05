Действие водительских прав, рассчитанных до конца 2023 года, предложили продлить

Минэкономразвития предложило продлить на три года действие российских водительских удостоверений, которые рассчитаны до конца 2023-го года. Об этом сообщил LIFE.

Таким образом власти планируют уменьшить нагрузку на бизнес, которая усилилась из-за ситуации на Украине. Продление может задействовать более пяти миллионов водительских удостоверений.

Кроме того, на 12 месяцев могут продлить работу диагностических карт, в которых находится информация о том, что автомобиль соотвествует обязательным требованиям безопасности.