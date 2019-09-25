Действие сервиса по оформлению европротокола охватит 75% ДТП

Сервис по оформлению ДТП за 15 минут онлайн запустят в России в ноябре Подробнее

Директор Российского союза автостраховщиков объяснил, что новый сервис позволит сократить время еще за счет того, что позволит фиксировать большую часть аварий на российских дорогах. Однако полностью сервис от присутствия сотрудников ГИБДД автолюбителей не освободит. При ДТП с пострадавшими и многоаварийных также потребуется вызывать сотрудников правоохранительных органов.

«75% всех ДТП попадает под действие европротокола. 25% — туда попадают те случаи, когда пострадали жизнь, здоровье. Тогда нужно обязательно вызывать сотрудника правоохранительных органов», — подчеркнул Уфимцев.

Суперсервис «Оформление европротокола онлайн» запустят 1 ноября в четырех пилотных регионах России: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Россияне с его помощью смогут самостоятельно оформлять извещения о ДТП через портал госуслуг и мобильные приложения.