Действие просроченных во время самоизоляции водительских прав продлили до конца года

Во время введения карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции водители могли поменять права, записавшись через сайт госуслуг.

Но, ради сохранения здоровья граждан, чтобы они лишний раз не посещали официальные учреждения, президент России выпустил указ, по которому документы, у которых истек срок действия с 1 февраля по 15 июля, останутся действующим до их замены. Срок для обмена прав и паспортов должно было определить МВД.

Ведомство определило, что до конца года можно ездить по старым правам. Это сделали, чтобы не создавать очередей и ажиотажа.

Приказ не распространяется на водителей, чьи права потеряли свою действительность с 16 июля. Если такого автомобилиста остановит полиция, то его ждет штраф от пяти до 15 тысяч рублей, а машину отправят на штрафстоянку.