Эксклюзив 20 марта 2024, 14:11 «Действенный механизм». Отмена транспортного налога в России необходима Автоэксперт Шапарин: транспортный налог в России не отменят Freepik

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Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрении Госдумы пакет законопроектов об отмене транспортного налога. Однако в сопутствующих документах отсутствует необходимое при внесении проекта заключение правительства. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал «360», что такой проект мгновенно отклонят.

«Законопроект, если он вносится без таких документов, отклоняет правовой департамент Госдумы сразу. Нужно вносить законопроекты с отзывом правительства, пусть даже и негативным», — заявил он.

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По мнению эксперта, депутаты просто поспешили при внесении пакета законопроектов об отмене транспортного налога. Но автомобильный союз поддерживает предложение.

Задача парламентской оппозиции — артикулировать проблемы, которые есть, и доносить их до правительства. Законопроект — это действенный механизм в данном случае, поэтому мы поддерживаем действие фракции. Это правильное действие. Нужно доказывать Минфину правоту. Отказ от транспортного налога — это хорошая идея. Антон Шапарин

Шапарин заявил, что транспортный налог — большая несправедливость. По его мнению, отмена налога — большая необходимость. Однако, по мнению автоэксперта, делать этого никто не будет.

«С чего вдруг будут отменять налоги? Законопроект выносится регулярно, и мы, конечно, большие его сторонники, но подозреваем, что в министерстве финансов будут против», — пояснил он.

Собеседник «360» рассказал, что размер налога устанавливают регионы. Соответственно, федеральный центр может только отменять или вводить его. Исходя из этого у Госдумы ограничены полномочия.

Ранее депутаты партии уже вносили в Госдуму законопроекты об отмене транспортного налога в 2018 и 2017 годах. Инициативу отклоняли.