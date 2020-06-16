Дефицит велосипедов может возникнуть осенью в Петербурге
Руководитель «Петербургского велособщества» Павел Хусу обсудил с «Невскими новостями» сообщение о том, что в Северной столице этой осенью может возникнуть дефицит велосипедов, самокатов и других средств передвижения.
По мнению Хусу, это вполне возможный вариант.
«Недавно компания TSLab проводила исследование, они сравнивали количество велосипедистов в мае этого года с маем прошлого года», — обратил внимание собеседник издания.
По его словам, результат показал, что количество велосипедистов на городских дорогах было сопоставимо с прошлым годом, несмотря на самоизоляцию и прохладную погоду весной.
Специалисты на основании этих данных пришли к выводу, что после снятия ограничений число велосипедистов может вырасти. Также стоит учитывать, что из-за пандемии люди изменили свое поведение и стали отдавать предпочтение индивидуальному транспорту перед общественным.