Дефицит сохраняется: эксперт рассказал о ситуации на авторынке

Дефицит на российском рынке, вызванный ограничительными мерами, пока сохраняется, хотя производители занялись решением проблемы еще в 2020 году. Эксперты рассказали о том, когда ждать нормализации ситуации, сообщило РИА ФАН.

Директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников заявил, что несмотря улучшение ситуации, в этой сфере возникают новые проблемы.

«Из-за жестких ограничительных мер в мире пострадали цепочки поставок запчастей и комплектующих на сборочные предприятия, что выражается в значительных задержках и переносах сроков поступления автомобилей к дилерам. По „трубе поставок“ мы видим, что дефицит на авторынке будет сохраняться и в первом и, вероятно, во втором квартале», — отметил эксперт.

Директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский порекомендовал покупателем не медлить с покупкой авто. Пандемия повлияла на рост цен, который в дальнейшем лишь усугубится. На данный момент эксперт советует присмотреться к старым моделям, оставшимся на складе.