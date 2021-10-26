Дефицит чипов в автомобильной отрасли грозит покупателям повышенными ценами на авто

Дефицит на рынке полупроводников все шире охватывает автомобилестроительную отрасль. Компании без доступа к дешевым, но отсутствующим в наличии микросхемам, сокращают производство. Это сказывается и на росте цен на машины.

На прошлой неделе Renault уже объявила о том, что сокращение производства в текущем году станет намного больше ожидаемого.

Похожая ситуация наблюдается и у других автогигантов на рынке. По итогам года авторынок может недосчитаться около 9,5 миллиона машин, сообщила газета «Известия».

Потери ожидаются из-за деталей, чья цена до кризиса не превышала 10 долларов и составляла сотые доли процента от стоимости авто. Из-за коронавируса, остановки производств и параллельного роста спроса на компьютерную технику, корпорации по выпуску микрочипов должны определиться, какие потребители получат продукцию в первую очередь. Автомобилестроители оказались на последних местах.

Вероятно, пик дефицита уже пройден, но нормализация ситуации займет продолжительное время (ближе к 2023 году), рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Нормализацию цен можно ожидать вместе с уходом узких мест с цепочках поставок, которые мешают автопроизводителям запустить конвейеры на полную мощность.