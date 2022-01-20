Даже массовые автомобили стали облагать налогом на роскошь из-за роста цен

Владельцы автомобилей, чья стоимость превышает три миллиона рублей с 2014 года платят повышенную ставку транспортного налога. Но если раньше в эту категорию попадали только люксовые автомобили, то при последнем повышении цен там оказались модели Kia и Hyundai, которые роскошными не назовешь. Внимание на это обратил руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

В беседе с изданием Znak.сom он заявил, что лимит цены на машины, попадающие под повышенный транспортный налог, нужно увеличивать до шести миллионов рублей. В противном случае «люксовыми» начнут считать Lada и УАЗ.

«Список „роскошных“ машин раздулся и распух. В нем сейчас порядка 1400 авто, хотя еще в 2016 году было всего 700. Роскошными стали некоторые модели Kia, Hyundai и Skoda, что само по себе выглядит как дурной анекдот», подчеркнул Едрышов.

Список машин, попадающих под повышенный транспортный налог ведет Минпромторг. Документ обновляется ежегодно. Сейчас в него включили Kia Stinger, Toyota Supra, Subaru Outback, Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller, Volkswagen Multivan. Цены на эти модели превысили три миллиона рублей, с значит владельцам придется заплатить транспортный налог по повышенной ставке.

Максим Едрышов подчеркнул, что цены на автомобили в будущем продолжат расти и дальше. Поэтому лимит цены для повышенного транспортного налога требует пересмотра в сторону увеличения, потому что сегодня средняя цена подавляющего числа сделок составляет от 2,5 до трех миллионов рублей. А значит под повышенную ставку со временем попадут все автовладельцы.