Эксклюзив 29 ноября 2022, 13:43 «Давно пора». Автоюрист предложил штрафовать шумных водителей в зависимости от числа нарушений Автоюрист Славнов поддержал законопроект о штрафах для водителей за нарушение тишины Unsplash

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В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для водителей — нарушителей режима тишины. Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с «360» поддержал эту идею и предложил ввести прогрессивную шкалу наказания.

«Чтобы такого не было, да, это абсолютно нормальный законопроект. Давно пора», — сказал он.

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Мужчина заявил, что это бич всей страны. Например, в Москве на Патриарших прудах любят собираться автовладельцы и мотоциклисты, которые ставят прямотоки или не заводские глушители. Та же проблема далеко от центра. В любом районе, по словам Дмитрия Славнова, есть такой водитель.

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«У нас вот завелся какой-то такой „жук“, который ездит на разбитой „копейке“, и у него нет прямотока. Мы всем районом хотим ему скинуться, потому что летом спать невозможно», — сказал автоюрист.

Для мотоциклов рев мотора — вопрос безопасности. Дмитрий Славнов объяснил, что по звуку автовладельцы понимают, что рядом мотоциклист, и учитывают это при маневрах. Другое дело, когда звук громче норм и резонирует. Он рассказал, что некоторые владельцы байков ставят стоковые выхлопы для того, чтобы выставить себя главными на дороге.

«Я сам и автовладелец, и мотоциклист, и скажу, что на мотоцикле должен быть выхлоп и такой, который слышен. Но опять же в пределах ГОСТа», — заявил автоюрист.

Он выступил за прогрессивную таблицу штрафов. В этом случае за первое нарушение, например, обяжут заплатить тысячу рублей, за второе — пять тысяч. Если водитель не усвоит урок, не поставит подходящий глушитель и нарушит закон в третий раз, то его оштрафуют на 15 тысяч рублей, затем 30 тысяч, 50 тысяч и по возрастающей.

«Повышающий коэффициент должен быть, и только тогда даже мажоры поймут, что потратили очень много денег», — сказал он.

Если же автомобиль шумно ездит по объективной причине, например, прогорел глушитель, то после первого штрафа водитель поменяет его. На остальных, считает автоэксперт, подействует только прогрессивная шкала.

Законопроект внесла Мосгордума. Его авторы предложили наделить регионы правом устанавливать штрафы, причем так, чтобы сумма зависела от категории транспортного средства и мощности его двигателя, а заодно разрешить наказывать физлиц на сумму от пяти тысяч рублей. Депутаты также захотели фиксировать такие правонарушения при помощи автоматических шумомеров и рассматривать дела в упрощенном порядке.