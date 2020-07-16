Давидыч высказался о российских автомобилистах, покупающих в Армении дешевые машины

По данным информагентства, российские автомобилисты привозят машины из Армении, поскольку там широкий ассортимент и небольшие цены.

«Захотели сэкономить, купить чего-нибудь подешевле, вот, пожалуйста, вот он результат», — заметил блогер, напомнив об известной поговорке «скупой платит дважды».

Ранее стало известно, что первые беспилотные такси могут появиться на московских дорогах в 2024 году. Сейчас такси без водителя используются в тестовом режиме. Согласно действующему законодательству, автономная машина не может выезжать на общие дороги без инженера-оператора.

«Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний (это Минтранс, МВД, Минпромторг), то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — рассказал заместитель главы Минтранса Алексей Семенов.