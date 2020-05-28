Datsun перестанет поставлять автомобили на рынок России

«Мы сосредоточимся на производстве основных моделей. В конце 2023 года прекратим производство старых моделей. Мы прекратим производство Datsun в России. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфеле с 69 до менее чем 55», — пояснили в компании.

По информации газеты «Известия», Nissan озвучивал планы на изменение структуры бизнеса в конце октября прошлого года.

Работу прекратят предприятия, которые загружены недостаточно. Также руководство планирует прекратить выпуск нерентабельных автомобилей. Например, машины бренда Datsun не будут производить в России, Индии и Индонезии. Основная цель Nissan — американский и китайский рынки.