Даны советы, как избежать заносов на заснеженной дороге

Рекомендации для всех общие, поскольку все находятся в одинаковой опасности на заснеженной дороге.

Эксперт советует продумывать и совершать все действия на заснеженной дороге заранее.

«Не ленитесь, когда вы едете по дороге, иногда нажимать на тормоз. Не сильно, не в пол, естественно. Но если покрытие очень скользкое, а под снегом не видно, насколько оно небезопасно, даже при легком нажатии на тормоз может сработать АБС», — объяснил автоэксперт.

Тогда удастся понять, насколько дорога скользкая, и скорректировать скоростной режим. Если машина начнет скользить, лучше замедлиться. Если все окажется в порядке, можно продолжить движение с той же скоростью.

При большом количестве осадков на дороге часто случаются сносы и заносы. Однако паниковать не стоит, призвал Аксенов. В таком случае совет простой: при заносе задней оси нужно плавно сбросить газ и повернуть руль в сторону заноса, тогда машина стабилизируется. Когда идет снос передней оси, нужно немного сбавить давление на педаль газа. И если сбавление скорости не принесло результат, предстоит возвращение колес в обратное, то есть прямое положение. Тогда машина снова зацепится колесами за грунт, после чего нужно снова поворачивать, уже добавляя газ.

Кроме того, в снежную погоду иногда не видно на дороге разметку. При таком развитии событий свою полосу движения нужно определить самостоятельно.

В Москве в ночь на 14 января выпала пятая часть месячной нормы осадков. Утром из-за плотного снежного покрова пробки на дорогах достигли семи баллов. На трассах образовались снежные заносы и гололедица.