Авиакомпании предложили обязать бесплатно исправлять данные в билетах

Каждый год более 100 тысяч пассажиров допускают ошибки в билетах, за исправление которых приходится платить. Общественники предложили обязать авиакомпании вносить правки бесплатно. Речь идет о двух исправлениях по внутренним рейсам.

Предложение о бесплатных правках министру транспорта Виталию Савельеву направил председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. Он пояснил, что пассажиры должны иметь возможность изменить не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорте. При этом билет должен быть куплен на внутренний рейс, сообщила газета «Известия».

Инициативу уже поддержали «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines. В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что нужно осторожно относиться к проверке достоверности информации при исправлении ошибок.

В ОПП отметили, что ежегодно неточности в заполнении данных при покупке билетов допускают более 100 тысяч пассажиров. Любые исправления обходятся им от 500 рублей, а иногда приходится заплатить даже полную стоимость билета.