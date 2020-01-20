Данные о ДТП можно будет отправлять страховщикам прямо из машины с 2021 года

Российские водители с 2021 года смогут использовать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» во время оформления ДТП по европротоколу. Автомобилисты не должны будут фотографировать повреждения машин, ведь страховщики получат данные автоматически.

Как сообщил газете «Известия» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, до конца 2020 года технические средства для автоматической фиксации дорожно-транспортных происшествий должны соединить с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО. Таким образом «ЭРА-ГЛОНАСС» и АИС ОСАГО смогут обмениваться данными.

К середине этого года РСА должен подготовить документацию для разработки нужного программного обеспечения, с помощью которого зафиксированные автомобилем данные окажутся в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», оттуда попадут в АИС ОСАГО, а затем — в страховую компанию.

Директор по управлению и развитию продуктов АО «ГЛОНАСС» Артем Климовский рассказал, что после нововведений попавший в аварию водитель всего лишь должен будет нажать на кнопку SOS системы экстренного реагирования для отправки информации в страховую компанию.

Ранее МВД России назвало самые частые нарушения ПДД в 2019 году.