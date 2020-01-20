Данные о ДТП можно будет отправлять страховщикам прямо из машины с 2021 года
Как сообщил газете «Известия» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, до конца 2020 года технические средства для автоматической фиксации дорожно-транспортных происшествий должны соединить с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО. Таким образом «ЭРА-ГЛОНАСС» и АИС ОСАГО смогут обмениваться данными.
К середине этого года РСА должен подготовить документацию для разработки нужного программного обеспечения, с помощью которого зафиксированные автомобилем данные окажутся в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», оттуда попадут в АИС ОСАГО, а затем — в страховую компанию.
Директор по управлению и развитию продуктов АО «ГЛОНАСС» Артем Климовский рассказал, что после нововведений попавший в аварию водитель всего лишь должен будет нажать на кнопку SOS системы экстренного реагирования для отправки информации в страховую компанию.
Ранее МВД России назвало самые частые нарушения ПДД в 2019 году.