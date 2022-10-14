Дальнобойщикам выделили 1,6 млрд рублей за конфискованные Украиной фуры | 360°

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Дальнобойщикам выделили 1,6 млрд рублей за конфискованные Украиной фуры

Правительство РФ выделило перевозчикам 1,6 млрд рублей за оставшиеся на Украине грузовики

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Российские перевозчики получат 1,6 миллиарда рублей в качестве компенсации за грузовые автомобили, которые конфисковали на территории Украины. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидии дальнобойщикам, сообщило правительство.

На Украине конфисковали либо задержали 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Пакеты страхования по КАСКО не предлагают компенсацию в таких случаях, поэтому автоперевозчики остались без автомобилей и грузов.

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Правительство выделило 1,6 миллиарда рублей на то, чтобы они смогли восстановить свой автопарк, сохранить рабочие места и продолжить работу. Ввести такую программу решили на августовском заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

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Деньги перечислят Минтрансу России из резервного фонда. Субсидии рассчитаны на не менее чем 73 получателей — владельцев 258 транспортных средств, из которых 118 груженые. Их распределят уже в этом году, Михаил Мишустин поручил министерству отчитаться до февраля 2023 года.

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