Транспорт 13 июня 2023, 07:18 Дальнемагистральный самолет появится в России к 2030 году Глава Минпромторга Мантуров: Россия создаст дальнемагистральный самолет в 2028–2030 годах Unsplash

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Россия работает над созданием своего дальнемагистрального самолета, он появится уже в 2028–2030 годах. Такое заявление сделал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА «Новости».

«С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета», — рассказал он.

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По его словам, изменения внесут в этот двусторонний проект, исходя из всех вводных со стороны стран Запада. При этом российское конструкторы разработают и свой проект лайнера. Сейчас вместе со специалистами НИЦ Института имени Жуковского идет изучение новых технологий и создание облика в рамках текущей научно-исследовательской работы «Интеграл». Мантуров сообщил, что в воздух новый лайнер поднимется после 2030 года.

«Возможно, в промежутке 2028–2030 годов, но точно не раньше», — добавил министр.

Россия имеет в своем распоряжении один ближнемагистральный самолет, речь идет о Sukhoi Superjet 100. Серийные поставки среднемагистрального российского лайнера МС-2 1 стартуют в 2024 году.