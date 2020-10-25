«Дачные» выходные электрички отменили

В ведомстве отметили, что на решение повлияло значительное уменьшение пассажиропотока.

«С 25 октября на ряде направлений Московской железной дороги из графика выведут так называемые „дачные“ электрички в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока. Это электропоезда, курсирующие по выходным», — говорится в сообщении.

Изменения коснулись нескольких направлений: Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого и Савеловского. Измененное расписание движения поездов пригородного значения можно посмотреть на вокзалах, остановках МЖД или на сайте ОАО «РЖД».

В конце октября РЖД из-за ситуации с коронавирусом в стране отменил 19 пар поездов дальнего следования. Как отметили в холдинге, на такие меры пришлось пойти, чтобы уравновесить размеры движения с существующим спросом. Сотрудники РЖД продолжат корректировку дат и маршрутов.