«Cybertruck Илона Маска» был замечен в Москве. Видео

В Москве на МКАД был замечен Cybertruc, пикап будущего, представленный основателем Tesla Илоном Маском в конце ноября. Автомобиль еще не продается, но есть сведения, что сделан предзаказ на 420 тысяч машин.

Тем больше было удивлением автомобилистов, когда они заметили Cybertruck на МКАД. Однако довольно быстро в пабликах «ВКонтакте» распространилась информация, что это «обклеенная щитами шестера». Источники «360» утверждают, что авторы монстра — ютюберы канала «Пушка гараж». Они известны тем, что могут сделать из любого оцинкованного ведра конфетку.

В описании их канала сказано, что они покажут, как «собрать спортивный болид из старого гнилого ВАЗ-2105», отремонтировать «копейку» за 50 тысяч рублей и поставить кузов от «Запорожца» на УАЗ. Пока им все удавалось. Может быть, Cybertruck действительно их рук дело.