    05 июня 2020, 14:27

    «Crazy Russians»: американцы сравнили русские гонки с тренировками КГБ

    Алена Макаренко

    Американцы назвали езду российских гонщиков «обычной тренировкой КГБ». Видео с опасными трюками отечественных спортсменов появилось в Twitter, сообщил «Царьград».

    «Crazy Russians» — с таким комментарием было опубликовано видео. Интернет-пользователи обсуждают трюки гонщиков — профессионалов и любителей. Американцы оставили сотни ретвитов, комментариев и лайков.

    «Удивительная сила и эффекты водки!» — написал пользователь @Trumpet6752.

    «Обычная тренировка КГБ», — добавил @itz_maloosho69. А человек с аккаунтом @Youssef_Black95 посчитал гонки «русским Top Gear».