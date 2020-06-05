«Crazy Russians»: американцы сравнили русские гонки с тренировками КГБ
Американцы назвали езду российских гонщиков «обычной тренировкой КГБ». Видео с опасными трюками отечественных спортсменов появилось в Twitter, сообщил «Царьград».
«Crazy Russians» — с таким комментарием было опубликовано видео. Интернет-пользователи обсуждают трюки гонщиков — профессионалов и любителей. Американцы оставили сотни ретвитов, комментариев и лайков.
«Удивительная сила и эффекты водки!» — написал пользователь @Trumpet6752.
«Обычная тренировка КГБ», — добавил @itz_maloosho69. А человек с аккаунтом @Youssef_Black95 посчитал гонки «русским Top Gear».