«Crazy Russians»: американцы сравнили русские гонки с тренировками КГБ

«Crazy Russians» — с таким комментарием было опубликовано видео. Интернет-пользователи обсуждают трюки гонщиков — профессионалов и любителей. Американцы оставили сотни ретвитов, комментариев и лайков.

«Удивительная сила и эффекты водки!» — написал пользователь @Trumpet6752.

«Обычная тренировка КГБ», — добавил @itz_maloosho69. А человек с аккаунтом @Youssef_Black95 посчитал гонки «русским Top Gear».