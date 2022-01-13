Citrоеn представит новый C5 Aircross

Компания Citrоеn представит обновленную версию модели C5 Aircross. По словам разработчиков, автомобиль станет примером комфорта и практичности. Об этом сообщил «Ридус».

Конструкторы изменили переднюю часть авто. Вместо плавных изгибов они сделали более четкие линии. Кроме того, на машине установили «трехмерные» задние фонари, а также 18-дюймовые колесные диски с алмазной шлифовкой.

В цветовой линейке появился синий цвет Eclipse Blue. Теперь покупатели могут выбрать оттенок из списка: белый Polar White, перламутровый Pearlescent White, жемчужно-черный Perla Nera Black, темно-серый Platinum Grey, серый Steel Grey, а также новый темно-синий Eclipse Blue.