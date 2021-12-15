Что москвичи чаще всего делают в интернете во время поездок в метро

Ежедневно в столичное метро спускаются около двух миллионов абонентов МТС. Как оказалось, в интернете они стали чаще покупать в онлайн-магазинах и по-прежнему много смотрят видео.

В МТС изучили мобильный трафик пассажиров московского метро. Выяснилось, что в этом году особой популярностью пользуются сайты онлайн-магазинов и маркетплейсов. За год трафик на такой шопинг подскочил сразу в 400 раз. Аналитики считают, что это произошло из-за общего роста популярности онлайн-покупок, плюс сайты и приложения стали более удобными.

Если смотреть в абсолютных цифрах, то чаще всего пассажиры используют интернет в метро для просмотра видео. В этом году они стали заходить на YоuTube, «Кинопоиск», KION, ivi и другие онлайн-кинотеатры в четыре раза чаще. В целом вес трафика от видеоконтента вырос на 14%, отметила пресс-служба МТС.

Самыми трафиковыми станциями стали «Новокузнецкая» и «Пролетарская». Так как пересадка занимает пять-девять минут, пассажиры успевают посмотреть видеоролик или даже короткометражный фильм. В сутки на этих станциях скачивают более 300 гигабайт информации.

Самым «качающим» тоннелем оказался перегон от «Ленинского проспекта» до «Шаболовской». Там пассажиры также скачивают до 300 гигабайт данных в сутки.

Максимальная скорость на станциях и переходах достигает 500 мегабит в секунду, в тоннелях во время движения поездов максимальная скорость достигает 300 мегабит в секунду. Такое значение зафиксировали в тоннелях на Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической и Кольцевой линиях. Средняя скорость в часы пиковой нагрузки составляет 50–100 мегабит в секунду.

Всего московским метро пользуются порядка двух миллионов абонентов МТС. Это на 16% меньше по сравнению с прошлым годом. Пассажиров стало меньше из-за ограничительных мер, но они активнее пользуются интернетом в подземке.