Что будет с ценами на поддержанные авто после снятия ограничений? Ответили эксперты

Гендиректор «Автоассист», директор по управлению проектами ЕЮС Олег Зевакин обратил внимание на то, что в прошлом месяце рынок поддержанных авто упал на 29%, а перепродажи легковушек снизились на 14%.

В свою очередь операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Михаил Ерцев заметил, что цены на вторичном рынке за время ограничений не выросли, а количество предложений сократилось почти в два раза.

По его словам, в марте средняя стоимость самых популярных моделей поддержанных авто составляла 721 тысячу рублей, а в мае и июне — 715 и 723 тысячи рублей.

«Спрос сместился в сторону более дешевых автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей. Однако в июне наметилась тенденция к увеличению среднего чека. Так, средняя стоимость проданных автомобилей в Automama сейчас составляет порядка 550 тысяч рублей, что находится на уровне января и февраля 2020-го», — уточнил собеседник издания.